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Общество

Строительство Северного обхода продолжается в активном темпе – Михаил Ведерников

Строительство Северного обхода Пскова продолжается в активном темпе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

  • Строительство Северного обхода продолжается активными темпами – Михаил Ведерников
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Строительство Северного обхода продолжается активными темпами – Михаил Ведерников
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Строительство Северного обхода продолжается активными темпами – Михаил Ведерников
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Строительство Северного обхода продолжается активными темпами – Михаил Ведерников
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Строительство Северного обхода продолжается активными темпами – Михаил Ведерников
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Строительство Северного обхода продолжается активными темпами – Михаил Ведерников
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Строительство Северного обхода продолжается активными темпами – Михаил Ведерников
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Строительство Северного обхода продолжается активными темпами – Михаил Ведерников
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

Масштабный для региона проект реализуется по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Как отметил глава региона, на четырёх километрах будущей трассы строители подготовили «подушку» — насыпь и основание из песка и щебня.

«Более половины дороги уже заасфальтировано. На подходах к федеральной трассе А-212 Псков – Изборск формируется развязка высотой более шести метров. Она позволит безопасно заезжать на трассу и съезжать с неё, не создавая заторов и не мешая основному транспортному потоку», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников обратил внимание, что одновременно идёт строительство пяти путепроводов.

Главный объект проекта – новый мост через Великую. Опоры в русле реки уже полностью готовы. Сейчас крупные элементы пролётного строения собирают на берегу, после чего с помощью специальных домкратов постепенно смещают на опоры.

«До конца года строители планируют завершить надвижку моста через Великую, достроить путепровод в Хотицах, уложить первый слой асфальта на основной трассе и вынести подземные коммуникации за пределы зоны строительства, чтобы обеспечить безопасность дальнейших работ», – написал Михаил Ведерников.

Стоимость проекта – более десяти миллиардов рублей. Финансирование ведётся из федерального и областного бюджетов.

«Полностью завершить строительство планируем в следующем году», – заключил глава региона.

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