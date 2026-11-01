Врач назвала противопоказания для употребления красной икры

10:13, 01 ноября 2026, ПАИ

Красная икра абсолютно противопоказана при аллергии на рыбу, а ряду пациентов её можно употреблять только с осторожностью и по разрешению врача, рассказала РИА Новости врач-терапевт, ассистент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Анна Фургал.

По её словам, в группу риска входят гипертоники, люди с любой стадией хронической болезни почек (из-за нагрузки на клубочковый аппарат) и пациенты с панкреатитом и холециститом в стадии обострения.

Анна Фургал также посоветовала заменять хлеб с маслом на тарталетку со свежим огурцом. Она объяснила, что калий и вода в огурце действуют как природные антагонисты натрия и помогают почкам выводить лишнее, тогда как молочный жир из сливочного масла создаёт конкурентную среду и мешает омега-3 встраиваться в мембраны клеток.