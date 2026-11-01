Профилактическая акция «По переходу пешком» прошла в Новоржевском районе

11:59, 01 ноября 2026, ПАИ

Профилактическую акцию «По переходу пешком» для несовершеннолетних велосипедистов и пешеходов провели сотрудники Госавтоинспекции на территории Новоржевского муниципального округа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Акция была направлена на соблюдение правил безопасности при пересечении пешеходного перехода.

Представители Госавтоинспекции провели разъяснительные беседы с юными участниками дорожного движения. Говорилось, в частности, о том, как правильно переходить дорогу, почему необходимо убедиться в безопасности перед началом движения и как важно использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток.

Особое внимание организаторы уделили проблеме, связанной с опасностью использования наушников и телефонов при переходе через дорогу. Участникам напомнили также о необходимости спешиваться с велосипеда при переходе проезжей части. В завершение акции юным пешеходам вручили тематические памятки.