В Псковской области 146 судебных приставов получили ведомственные награды и поощрения

13:50, 01 ноября 2026, ПАИ

В УФССП России по Псковской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню судебного пристава, который отмечают 1 ноября. В его рамках 17 сотрудников управления впервые принесли присягу, ещё 146 работников были удостоены ведомственных наград и поощрений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области





















Торжественная церемония объединила сотрудников разных поколений, представителей силовых ведомств, муниципальных и иных органов власти.

«Перед государственным флагом Российской Федерации 17 сотрудников управления приняли присягу, поклявшись с честью исполнять служебный долг, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы страны, защищать права и законные интересы граждан, общества и государства, дорожить профессиональной честью и следовать лучшим традициям органов принудительного исполнения», – отметили в ведомстве.

Сотрудников поздравила врио руководителя управления – главного судебного пристава Псковской области подполковник внутренней службы Елена Елисеева. Она подчеркнула особую значимость произнесённых слов, пожелала новым сотрудникам профессиональной состоятельности, выдержки и принципиальности.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, инициативность и значительный вклад в деятельность управления 146 сотрудников получили ведомственные награды и поощрения.

«За каждым признанием стоят конкретные результаты, ежедневная работа, ответственность за порученное дело и готовность решать непростые служебные задачи. Особые слова благодарности адресованы представителям силовых ведомств, муниципальных и иных органов, принявшим участие в торжественном мероприятии. Отдельно благодарим коллег за внимание к сотрудникам управления, их поощрение и высокую оценку результатов служебной деятельности. Такое признание особенно ценно, поскольку свидетельствует о значимости совместной работы и укрепляет профессиональное взаимодействие», – подчеркнули в пресс-службе.