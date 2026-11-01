Более 9 тысяч жителей Псковской области получили ЕКП «Псковскую» и «ЕКПшку»

12:52, 01 ноября 2026, ПАИ

Более девяти тысяч жителей Псковской области уже получили региональные карты: ЕКП «Псковская» для взрослых и «ЕКПшку» для детей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

«Проект, реализованный в нашем регионе на базе технологической платформы ГИС «Единая карта петербуржца», получил высокую оценку пользователей и продолжает активно развиваться», – отметил губернатор.

К программе лояльности присоединилось шесть новых торгово-сервисных предприятий области: аквапарк «Акваполис», центр виртуальной реальности ZAGA-GAME, туроператор «Атмосфера путешествий», учебный центр «Знания», мультиформатная площадка «Пространство купца Лапина» и мастерская одежды «Любо-да-Люди». Теперь владельцы карт могут получать дополнительные скидки у новых партнёров.

Актуальные условия размещены на портале ekp.pskov.ru в разделе «Скидки и бонусы», а также в мобильном приложении ЕКП (доступно в RuStore, App Store и Google Play).

«Приглашаю представителей регионального бизнеса присоединяться к нашему новому проекту. Вместе мы создаём современные цифровые сервисы и делаем жизнь жителей Псковской области комфортнее», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, как оформить ЕКП и где она пригодится.