До +10 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня
Переменную облачность без существенных осадков прогнозируют на территории Псковской области сегодня, 1 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Будет дуть умеренный ветер северных направлений со скоростью 3–5 м/с. Температура воздуха в области днём составит от +5 до +10 градусов.
В Пскове столбики термометров днём покажут от +7 до +9 градусов.
Атмосферное давление низкое.
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