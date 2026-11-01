До +10 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня

09:38, 01 ноября 2026, ПАИ

Переменную облачность без существенных осадков прогнозируют на территории Псковской области сегодня, 1 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Будет дуть умеренный ветер северных направлений со скоростью 3–5 м/с. Температура воздуха в области днём составит от +5 до +10 градусов.

В Пскове столбики термометров днём покажут от +7 до +9 градусов.

Атмосферное давление низкое.