Лукашенко запретили въезд в Прибалтику

15:07, 31 августа 2020, ПАИ

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также еще 29 официальным лицам республики на пять лет запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию. Об этом сообщили МИДы стран Прибалтики.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, несколько недель проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По данным ЦИК, победу с 80,1 % одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

27 августа президент России Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии. Он подчеркнул, что этот резерв не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля.