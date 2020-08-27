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Общество

Россия создала резерв правоохранителей для Белоруссии

Президент России Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. Об этом глава государства заявил 27 августа в интервью Сергею Брилеву. Фрагмент беседы был показан в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», – отметил Владимир Путин.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, несколько недель проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, было задержано более шести тысяч человек. По данным ЦИК, победу с 80,1 % одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

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