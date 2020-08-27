Россия создала резерв правоохранителей для Белоруссии

14:07, 27 августа 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. Об этом глава государства заявил 27 августа в интервью Сергею Брилеву. Фрагмент беседы был показан в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», – отметил Владимир Путин.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, несколько недель проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, было задержано более шести тысяч человек. По данным ЦИК, победу с 80,1 % одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.