Лекции ведущих учёных состоятся в ПсковГУ

15:22, 31 августа 2020, ПАИ

В День знаний для студентов первого курса в Псковском государственном университете пройдут лекции ведущих учёных. В каждом институте вуза первокурсники смогут встретиться с представителями большой науки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета.

Перед студентами выступят, в частности, доктор экономических наук, профессор Александр Бабкин (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), доктор философских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры философии Николай Рыбаков и другие.

Новых студентов ждут лекции о цифровой экономике России, инженерном образовании, исследованиях арктических экосистем и игропрактике.

Расписание лекций можно посмотреть на сайте вуза.