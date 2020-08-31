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Общество

Лекции ведущих учёных состоятся в ПсковГУ

В День знаний для студентов первого курса в Псковском государственном университете пройдут лекции ведущих учёных. В каждом институте вуза первокурсники смогут встретиться с представителями большой науки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета.

Перед студентами выступят, в частности, доктор экономических наук, профессор Александр Бабкин (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого),  доктор философских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры философии Николай Рыбаков и другие.

Новых студентов ждут лекции о цифровой экономике России, инженерном образовании, исследованиях арктических экосистем и игропрактике.

Расписание лекций можно посмотреть на сайте вуза.

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