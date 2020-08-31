Автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево в Порховском районе

16:01, 31 августа 2020, ПАИ

В Порховском районе автомобиль Lada Granta слетел в кювет и врезался в дерево, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 31 августа в 7:25 на 162-м километре трассы Великий Новгород – Псков. 39-летняя женщина, водитель автомобиля Lada Granta, не справилась с управлением машины, в результате чего автомобиль занесло, он съехал в кювет и врезался в дерево.

Подробности ДТП и состояние водителя машины уточняются.