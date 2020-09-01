«Волонтёр – это человек, который может изменить мир к лучшему»

12:33, 01 сентября 2020, ПАИ

Кто такой волонтёр и чем он занимается? Что такое «Вечевой Орден» и как к нему присоединиться? Какие существуют проблемы в добровольческой деятельности? Об этом в интервью рассказали координатор волонтёров Сергей Андреев и волонтёр Елизавета Иванова.

– Сергей, Елизавета, как вы пришли к идее добровольчества?

– Сергей: Наверное, это след, оставленный во мне ушедшей эпохой СССР. Я, как и мои сверстники, рос в деревне, где все друг с другом знакомы, где каждый взрослый имел право дать совет или сделать замечание. Мы были знакомы с делами Тимура и его команды, и это было для нас нормально. В силу воспитания, местного менталитета мы все были склонны помогать другим людям независимо от их возраста и ситуации. И главное – это было внутри нас и никак не выделялось модными словами вроде волонтёрства или добровольчества.

Вот то самое мировоззрение из детства и перешло во взрослую жизнь. Когда-то приходится очень много помогать людям, когда-то поменьше, но это происходит непрерывно до сих пор.

– Елизавета: Когда я поступила в ПсковГУ и переехала из Порхова, города, в котором про волонтерство, кажется, тогда никто и не слышал, университет предоставил нам возможность обучиться на вожатого детских лагерей. Эти курсы вела Алла Сердцева, познакомившая меня с Ольгой Александровной Родиной, которая покорила мое сердце своей энергией, позитивом и безумным количество идей.

– Откуда вы узнали об организации «Вечевой Орден» и как к ней присоединились?

– Сергей: Я долгое время не знал о существовании «Вечевого Ордена». Как сотрудник деревенского ДК, дружил и занимался с нашей ребятнёй. Понимал, что им нужно как-то показать этот мир с лучшей стороны. Научить их взаимопомощи. Но не очень-то у меня получалось. Не было ни команды, ни методики, ни финансов. К тому же я, как всегда, работал на двух работах.

Много лет дружил с семьёй Родиных. Слышал, что они иногда проводят какие-то мероприятия, куда-то зачем-то ездят. В какой-то момент, когда я был особенно морально «вымотан» от рабочих перегрузок, я не предложил свою помощь, а буквально попросил их взять меня с собой на мероприятие, где я реально был бы полезен, ну, и сменить обстановку. Уже там, на мероприятиях я узнал о существовании «Вечевого Ордена» и был приятно удивлён, что мы полностью сходимся во взглядах с организаторами.

С тех пор понеслось... И я, и многие знакомые мне ребята нашли в деятельности «Вечевого Ордена» много интересного и полезного для себя. Новые добрые дела, новые друзья и, что очень важно, новые перспективы. Спустя какое-то время я заметил, что в волонтёрской среде меня стали считать координатором или организатором... Непривычно было, но смирился, затем втянулся.

– Елизавета: Именно благодаря знакомству с Ольгой Родиной я начала вливаться в коллектив «Вечевого Ордена».

– Чем занимается «Вечевой Орден», какие у данной организации есть направления деятельности?

– Сергей: Направлений деятельности «Вечевого Ордена» очень много, здесь я считаю целесообразным сделать отсылку к материалам инфографики, опубликованным в интернет-сообществе в «ВК».

– Как вы думаете, почему сообщество получило такое название?

– Сергей: Думаю, что на этот вопрос нужно отвечать буквально. Слово «Орден» можно толковать как добровольное объединение людей, связанных общей целью и идеологией, а вот «Вечевой», очевидно, используется в том числе как напоминание о ранее действовавшем на Псковщине «Вечевом праве» и буквально понимается сегодня как собрание людей для совместного решения насущных вопросов. Я вижу такое толкование и логичным, и полностью отражающим суть данной общественной организации.

– Елизавета: «Вечевой Орден» – не просто место для активной молодежи, где всякая идея может стать явью, а самая дружная семья. Они и показали истинную ценность добровольчества. Изначально «Вечевой» было от Псковской вечевой республики и из-за того, что решения в организации принимаются по вечевому принципу. А «Орден» - это отсылка к иностранным учебным орденам.

– В каких проектах вы уже участвовали?

– Сергей: Всех проектов уже и не вспомнить. Могу перечислить, наверное, самые яркие: Ежегодная акция «Хлеб той зимы», посвящённая окончанию блокады Ленинграда, «Свеча памяти», которую мы проводим ежегодно с обязательным выездом на воинские захоронения прямо в 4.00 утра. Это и ежегодный всеми нами любимый форум «VeчеR» как повод собраться друзьям и знакомым всей областью в одном месте и посидеть ночью с гитарой у костра. Мы объехали буквально всю область с интерактивной площадкой «Призывной пункт», где знакомим ребят с примерным порядком призыва на военную службу в годы Великой Отечественной войны. Очень много и действительно ответственных мероприятий, таких как сопровождение военно-исторических реконструкций, организация и проведение «Тотального диктанта» и даже помощь в доставке и вручении продуктовых наборов ветеранам в этом году.

– Елизавета: С командой «Вечевого Ордена» я провела немало мероприятий. «Тотальный диктант», «страница60», Губернаторский бал, квест на Пушкинском фестивале, фестиваль настольных игр «Синий кот», была тим-лидером на первом молодежном форуме Псковской области. Проводили вместе различные квесты, делали настольные игры для районов области, также участвовала в патриотических мероприятиях вместе с волонтерами Победы («Чтобы помнили», «Хлеб той зимы», «Бессмертный полк», реконструкция в деревне Холматка и другие). Также различные другие акции и мероприятия в нашем городе не проходили без моего участия.

– К каким масштабным событиям в перспективе планирует подключаться «Вечевой Орден»?

– Сергей: В ближайшее время, уже в сентябре, мы планируем сопровождать военно-историческую реконструкцию боя на «Невском пятачке», где наши ребята будут оказывать информационную помощь зрителям и следить за порядком, не допуская праздных зевак к опасным местам, в которых заложены пиротехнические заряды или пролегает путь военной техники. Конечно же, мы снова проведём акцию «Хлеб той зимы», а прямо сейчас мы реализуем проект «ИгроПсков», благодаря которому в районах Псковской области появляются клубы настольных игр. Наши подопечные теперь могут окунуться в огромный мир настольных игр и интересно провести время даже будучи на карантине.

– Елизавета: Проект «ИгроПсков», реконструкция боя на «Невском пятачке», фестиваль короткометражного кино.

– Как вы думаете, хотят ли люди заниматься добровольческой деятельностью в нашем городе? Насколько это сейчас популярно в Пскове?

– Сергей: Люди с понятной лично мне системой ценностей, очевидно, испытывают естественную и вряд ли осознанную потребность в добровольчестве. И находят выход в участии во вполне конкретных мероприятиях. Люди, которые ХОТЯТ заниматься добровольчеством, очевидно, осознают в этом необходимость. Я это могу связать с необходимостью саморекламы или в решении каких-то других вполне материальных задач. Популярно ли это?

Да! Очень! Но опять же, дело не в популярности. Сейчас подросло новое поколение молодых людей, которые не получили идеологической накачки из 80-х, которые не были свидетелями слома идеологии в 90-х. Эти ребята выросли и сформировались как личности в относительно спокойное время. Они в своём большинстве очень активны и зачастую вынуждены сами искать направления собственного развития (родители-то постоянно на двух работах). Очень жаль ребят, которые не нашли самореализации в добровольчестве, а «скатились по наклонной». И очень радостно видеть ребят, которые нашли себя как добровольцы, завязали многие знакомства (ведь это и в т. ч. будущие социальные лифты) и поняли, что мир намного шире и интереснее давно знакомого двора. Таких ребят уже не интересует ни курение украдкой за углом, ни прочие негативные явления.

– Елизавета: Больше да, чем нет. Есть люди, которым это неинтересно. Хотя я считаю, что они просто об этом мало знают, или не понимают ценность этой деятельности, или не нашли свое направление, в котором хотели бы развиваться и что-то улучшать и менять.

Кто-то понимает истинную ценность добровольчества и занимается этим от души, кто-то идет за материальными плюшками в виде значков, футболок и т. д., кто-то идет за новыми эмоциями, знакомствами. Каждый видит в этом то, что ему нужно, и это мотивирует молодежь к добровольческой деятельности.

– В чём вы видите проблемы добровольчества?

– Сергей: Лично я вижу проблему добровольчества в «двойных стандартах», я бы сказал, в обмане и несправедливости.

Из СМИ (на поверхности) волонтёры видят, насколько необходимо их участие в добрых делах. На мероприятиях (в гуще событий) они это ощущают напрямую. Они получают свои положительные эмоции как награду. Но где-то есть недобросовестные чиновники, которые рады отчитаться добрыми делами волонтёров вместо собственных проваленных задач, которые они не в состоянии решить в рабочее время, сидя на зарплате муниципальной службы. Таких примеров масса.

Взять хотя бы сравнительно недавно отшумевшие Ганзейские дни, наши ребята по первому зову явились на мероприятия. Выбирались за свой счёт из удалённых деревень. Были приглашены в «Просторию», где был организован вечер отдыха для таких волонтёров. Муниципальные организаторы запланировали и там работу площадок, но не нашли волонтёров. Они все шли в этот день туда отдыхать. Наши ребята охотно согласились помочь. Как думаете, что произошло? Наших ребят забыли поблагодарить и за Ганзу, и за «Просторию». Не могу найти приличных слов, кроме того, что это несправедливо.

Похожая история произошла и этим летом. В последние годы мы постоянно видим, как организаторы «Вечевого Ордена» днём и ночью пишут и подают заявки на гранты, изыскивают средства, не получая буквально никакой помощи от местных властей. В силу своего убеждения организуют и проводят мероприятия. Иногда без грантов, на свою собственную зарплату. И я лично тоже не исключение. Но очень скоро мы видим, как наши мероприятия уже отражены в областной статистике и муниципальные власти «почивают на лаврах», получая свои премии. Вместо мотивации взрослые волонтёры всё это видят и не желают своим трудом закрывать бездействие должностных лиц.

– Елизавета: На мой взгляд, проблема состоит в разобщенности организаций в городе, которые не могут общими силами сделать что-то мощно и качественно, вместо этого каждый пытается сделать что-то свое, не обращая внимания на опыт других людей. И вторая проблема – это потребительское отношение к волонтерам. Ведь волонтер – это не бесплатная рабочая сила. Хоть и сказано это все очень грубо, зато сразу понятно.

– Продолжите фразу: современный волонтёр – это:

– Сергей: Современный волонтер – это тот, кто сделал (да уже, фактически) наш мир немного лучше (в этом нет сомнений, поскольку безвозмездно, «от души»).

– Елизавета: Современный волонтер – это человек, который может изменить этот мир к лучшему, может получать и создавать возможности для роста, может помогать другим, потому что может и хочет.

«Вечевой Орден» – организация, состоящая из ярких, интересных и креативных людей, которые объединились с целью развития молодежной жизни в Пскове, внесения разнообразия в наш досуг и главное – саморазвития и самообучения на этой почве! Присоединиться к ней можно в группе «ВКонтакте».