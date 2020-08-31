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Общество

Директор санатория «Хилово»: Портрет наших отдыхающих не соответствует стереотипам

Портрет отдыхающего на курорте «Хилово» составил директор лечебно-профилактического учреждения Игорь Феоктистов. «Это стереотип», - заявил он в эфире ПАИ-live, комментируя утверждение, что в «Хилово» едут только пожилые.

«У нас отдыхают и поправляют здоровье россияне, и не только, самого разного возраста. В любой сезон в санатории несколько десятков детей. У каждого возраста свои мотивы и причины приехать к нам», - отметил Игорь Феоктистов.

На территории санатория есть услуги и площадки, ориентированные на разный возраст клиентов «Хилово»: от проката гироскутеров и тренажерных и детских площадок до прогулочных маршрутов.

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