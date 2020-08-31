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Общество

Новый стадион у лицея «Развитие» появится в Пскове к середине октября

К середине октября в Пскове у лицея «Развитие» появится новый современный стадион. Об этом было объявлено во время совместного рабочего выезда главы Пскова Елены Полонской с депутатом Псковской гордумы по округу № 7 Ольгой Федоровой на территорию данного избирательного округа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В частности, они ознакомились с ходом строительства нового стадиона лицея «Развитие». Муниципальный контракт на строительство этого физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа был заключён в конце прошлого года, сумма контракта – более 10 млн рублей, срок выполнения – середина октября 2020 года. После завершения строительства объект будет охраняться как с помощью видеонаблюдения, так и силами обслуживающего персонала.

В настоящий момент работы на объекте продолжаются. В состав объекта включены спортивное ядро, разборная зрительская трибуна на 100 мест с навесом и блок-контейнеры – отапливаемые помещения для спортсменов, которые уже возведены. На очереди – оборудование туалетов в соответствии с требованиями СанПиНа.

«Это будет красивый современный объект. Но необходимо благоустроить и прилегающую к нему территорию, чтобы она соответствовала внешнему облику нового стадиона», - заметила глава города.

Депутат Ольга Федорова обратила внимание присутствующих, что при условии снежной и морозной зимы на стадионе можно будет организовать каток.

В ходе выезда глава Пскова и депутат Псковской гордумы по округу № 7 встретились с местными жителями. Те обратили их внимание на гаражи возле территории детского сада № 25 и строящегося стадиона. Они указали, что гаражи находятся в аварийном состоянии, установлены незаконно, и попросили их демонтировать. В свою очередь руководитель муниципалитета приняла решение направить в Контрольное управление администрации Пскова соответствующий запрос. Кроме того, по просьбам жителей микрорайона в управление городского хозяйства будет направлен запрос по поводу скоса зарослей возле этого детского сада.

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