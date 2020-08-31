Замковую гору благоустраивают к 1000-летию Усвят

16:47, 31 августа 2020, ПАИ

В Усвятском районе продолжаются работы по благоустройству Замковой горы в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Усвят в 2021 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

В субботниках принимают участие активисты местного отделения партии «Единая Россия», сотрудники администрации района, городского поселения, педагоги Усвятской средней школы, специалисты районного Дома культуры, Центра социального обслуживания, редакция районной газеты, дорожная организация, население, школьники.

В процессе уборки территории от мусора выпиливается кустарник и деревья, которые перекрывают вид на Городечное озеро и усадьбу Родзянко.

«Большая часть Замковой горы уже очищена от лишней сухой поросли. Масштабные работы провели. Для вывоза обрезанных веток привлекали специальную технику. Многие годы эта территория так основательно не приводилась в порядок. Теперь мы вычистили Замковую гору. Дом Родзянко - памятник архитектуры - стал хорошо виден со всех сторон. Приведение окружающей территории в порядок, придание ухоженного вида паркам, скверам, общественным территориям – лучший вклад в сохранение окружающей среды», - отметил секретарь местного отделения партии, глава Усвятского района Дмитрий Петров.