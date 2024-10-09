Росимущество намерено отобрать у прежнего владельца заброшенные палаты Меньшиковых в Пскове

14:59, 09 октября 2024, ПАИ

Росимущество намерено отобрать у прежнего владельца заброшенные палаты Меньшиковых (улица Советская, 50) в Пскове. В Арбитражный суд Псковской области поступил иск о расторжении охранно-арендного договора на пользование памятником истории и культуры XVII века «Палаты Меньшиковых (дом I и дом II)», сообщается в телеграм-канале суда.

С иском к нынешнему владельцу памятника - ООО «Псковский трест зелёного хозяйства» - обратилось межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях. Причиной иска стало неисполнение владельцем обязательств по сохранению объекта культурного наследия, а также наличие непогашенной задолженности по арендной плате.

Предварительное судебное заседание назначено на 29 октября.