Руководитель представительства МИД России в Пскове уезжает на работу в Кению

14:15, 09 октября 2024, ПАИ

Руководитель представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко уезжает на работу в Кению. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В Москве встретился с руководителем территориального органа – представителем МИД России в Пскове Сергеем Ефименко. Он много лет работал в Псковской области – и в органах исполнительной власти, и как руководитель представительства МИД России. Теперь он покидает наш регион в связи с повышением и переходом на должность советника-посланника посольства Российской Федерации в Республике Кении», – уточнил губернатор.

Михаил Ведерников вручил Сергею Ефименко почётную грамоту «за высокий профессионализм и вклад в развитие Псковской области».