Руководитель представительства МИД России в Пскове уезжает на работу в Кению
Руководитель представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко уезжает на работу в Кению. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«В Москве встретился с руководителем территориального органа – представителем МИД России в Пскове Сергеем Ефименко. Он много лет работал в Псковской области – и в органах исполнительной власти, и как руководитель представительства МИД России. Теперь он покидает наш регион в связи с повышением и переходом на должность советника-посланника посольства Российской Федерации в Республике Кении», – уточнил губернатор.
Михаил Ведерников вручил Сергею Ефименко почётную грамоту «за высокий профессионализм и вклад в развитие Псковской области».
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