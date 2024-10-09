Останки четырёх бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в Порховском районе

15:58, 09 октября 2024, ПАИ

Останки четырёх безымянных бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в деревне Дубровно Порховского района. Их подняли на местах боёв члены порховского поискового отряда «Память», сообщает газета «Порховский вестник».



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»



Фото: газета «Порховский вестник»

















На траурной церемонии выступили заместитель главы администрации Порховского района Наталья Бялькина, военный комиссар Дновского, Дедовичского и Порховского районов Алексей Иванов, глава Дубровенской волости Алексей Петров и другие.

В мероприятии приняли участие школьники, юнармейцы Порхова, председатель Совета ветеранов Порховского района Валентина Андреева, члены поискового отряда «Память», военнослужащие и местные жители.