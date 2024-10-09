Останки четырёх бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в Порховском районе
Останки четырёх безымянных бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в деревне Дубровно Порховского района. Их подняли на местах боёв члены порховского поискового отряда «Память», сообщает газета «Порховский вестник».
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
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Фото: газета «Порховский вестник»
На траурной церемонии выступили заместитель главы администрации Порховского района Наталья Бялькина, военный комиссар Дновского, Дедовичского и Порховского районов Алексей Иванов, глава Дубровенской волости Алексей Петров и другие.
В мероприятии приняли участие школьники, юнармейцы Порхова, председатель Совета ветеранов Порховского района Валентина Андреева, члены поискового отряда «Память», военнослужащие и местные жители.
Останки четырёх бойцов Великой Отечественной войны перезахоронили в Порховском районе
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