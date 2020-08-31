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Общество

22 орудия лова изъяли у псковских браконьеров за неделю

За прошедшую неделю с 24 по 30 августа госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 22 незаконных орудия лова, 16 килограммов рыбы и одно транспортное средство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона было выявлено 11 административных правонарушений, в результате наложено штрафов на сумму 27 тысяч рублей. Из ранее выписанных штрафов удалось взыскать 9 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 140 административных правонарушений и наложили штрафы на сумму 618 500 рублей.

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