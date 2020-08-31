Слёт молодёжных советов прошёл в Псковской области

19:29, 31 августа 2020, ПАИ

В Псковской области прошёл слёт молодёжных советов региона «С властью на равных». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, слёт проходил в течение двух дней.

Участники мероприятия обсудили вопросы становления молодых политиков, вклад молодёжи в политическую жизнь Псковской области, а также приобрели компетенции в области ораторского мастерства, командообразования.

Темами первого дня стали «Роль и участие молодёжи в создание и работе ТОСов», «Молодёжь и парламентаризм. Зачем идти в политику?».

Сквозными темами второго дня стали «Что нужно знать о современных инструментах публичных коммуникаций», «Путь к успеху – шаг за шагом. Как превратить свои идеи в реальность», «Молодёжь для региона или регион для молодёжи».

Почётным гостем слёта стала председатель молодёжного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Мария Воропаева.

Слёт организовали управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области и Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании в рамках молодёжного форума Псковской области «Без границ».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с Марией Воропаевой, на которой обсудил вопросы развития движения молодёжного парламентаризма в регионе.