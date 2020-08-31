0
21:08
Мост Дружбы: Какие программы приграничного сотрудничества реализуются в Пскове (ЛОНГРИД)
21:03
#Опросник ПАИ: Нужна ли школьная форма и сколько стоит собрать ребёнка в школу?
17:42
Лечебно-оздоровительная база «Хилово» будет собрана в единый центр
17:24
Директор санатория «Хилово»: Портрет наших отдыхающих не соответствует стереотипам
16:31
Директор санатория «Хилово»: Мы всегда поддерживаем обратную связь с отдыхающими
16:23
Директор Тямшанской гимназии: Благодаря помощи «Титан-Полимера» у наших детей появилась яркая и безопасная площадка
16:11
Услуги «Хилово» пользуются повышенным спросом
Еще новости
Общество

Слёт молодёжных советов прошёл в Псковской области

В Псковской области прошёл слёт молодёжных советов региона «С властью на равных». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, слёт проходил в течение двух дней.

Участники мероприятия обсудили вопросы становления молодых политиков, вклад молодёжи в политическую жизнь Псковской области, а также приобрели компетенции в области ораторского мастерства, командообразования.

Темами первого дня стали «Роль и участие молодёжи в создание и работе ТОСов», «Молодёжь и парламентаризм. Зачем идти в политику?».

Сквозными темами второго дня стали «Что нужно знать о современных инструментах публичных коммуникаций», «Путь к успеху – шаг за шагом. Как превратить свои идеи в реальность», «Молодёжь для региона или регион для молодёжи».

Почётным гостем слёта стала председатель молодёжного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Мария Воропаева.

Слёт организовали управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области и Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании в рамках молодёжного форума Псковской области «Без границ».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с Марией Воропаевой, на которой обсудил вопросы развития движения молодёжного парламентаризма в регионе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Мост Дружбы: Какие программы приграничного сотрудничества реализуются в Пскове (ЛОНГРИД)
31 августа 2020
Мост Дружбы: Какие программы приграничного сотрудничества реализуются в Пскове (ЛОНГРИД)
#Опросник ПАИ: Нужна ли школьная форма и сколько стоит собрать ребёнка в школу?
31 августа 2020
#Опросник ПАИ: Нужна ли школьная форма и сколько стоит собрать ребёнка в школу?
Лечебно-оздоровительная база «Хилово» будет собрана в единый центр
31 августа 2020
Лечебно-оздоровительная база «Хилово» будет собрана в единый центр
Директор санатория «Хилово»: Портрет наших отдыхающих не соответствует стереотипам
31 августа 2020
Директор санатория «Хилово»: Портрет наших отдыхающих не соответствует стереотипам
Директор санатория «Хилово»: Мы всегда поддерживаем обратную связь с отдыхающими
31 августа 2020
Директор санатория «Хилово»: Мы всегда поддерживаем обратную связь с отдыхающими
Директор Тямшанской гимназии: Благодаря помощи «Титан-Полимера» у наших детей появилась яркая и безопасная площадка
31 августа 2020
Директор Тямшанской гимназии: Благодаря помощи «Титан-Полимера» у наших детей появилась яркая и безопасная площадка 1
Услуги «Хилово» пользуются повышенным спросом
31 августа 2020
Услуги «Хилово» пользуются повышенным спросом
Курорт всероссийского значения — ПАИ-live с директором санатория «Хилово» Игорем Феоктистовым
31 августа 2020
Курорт всероссийского значения — ПАИ-live с директором санатория «Хилово» Игорем Феоктистовым

Идет загрузка...