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Общество

Псковский губернатор: Мы всегда заинтересованы в активной и инициативной молодёжи

«Мы всегда заинтересованы в активной и инициативной молодёжи», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram, рассказывая о встрече с председателем Молодёжного парламента при Госдуме Федерального Собрания РФ Марией Воропаевой.  

По его словам, они обсудили с Воропаевой развитие молодёжного парламентаризма в Псковской области. «Молодёжный парламент – это хорошая школа для будущих политиков и ценный кадровый резерв для государства», – считает губернатор. 

«Обязательно поддержим в Псковской области международную акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны» и проект «В политике. Выборы». Этот проект готовит молодых кандидатов от 18 до 35 лет к участию в избирательных кампаниях», – добавил Ведерников. 

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