Псковский губернатор: Мы всегда заинтересованы в активной и инициативной молодёжи

11:23, 29 августа 2020, ПАИ

«Мы всегда заинтересованы в активной и инициативной молодёжи», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram, рассказывая о встрече с председателем Молодёжного парламента при Госдуме Федерального Собрания РФ Марией Воропаевой.

По его словам, они обсудили с Воропаевой развитие молодёжного парламентаризма в Псковской области. «Молодёжный парламент – это хорошая школа для будущих политиков и ценный кадровый резерв для государства», – считает губернатор.

«Обязательно поддержим в Псковской области международную акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны» и проект «В политике. Выборы». Этот проект готовит молодых кандидатов от 18 до 35 лет к участию в избирательных кампаниях», – добавил Ведерников.