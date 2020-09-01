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Общество

В чехлы-невидимки оденут истребители Су-57

Для российских самолетов пятого поколения Су-57 сошьют чехлы, которые защитят их от непогоды и скроют от средств разведки. Поставки начнутся в 2021 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на военное ведомство и ОПК.

Чехлы выполнят из полимеров, отражающих радиолокационный сигнал. Уточняется, что каждый самолет получит более десятка чехлов — отдельно на колеса, нижнюю, центральную и заднюю части фюзеляжа, крылья, кабину, сопло, стабилизаторы, воздухозаборники и другие части конструкции.

По словам специалистов, новая «одежда» также защитит от непогоды расположенную с внешней стороны самолета электронику. В новейших истребителях антенны, датчики, оптические и радиоэлектронные системы расположены на крыльях и фюзеляже. Кроме того, в Су-57 использована технология так называемой умной обшивки: активные фазированные антенные решетки разных диапазонов распределены «по телу» истребителя. В отличие от радиолокационных станций предыдущих времен, антенны которых закреплены на носу самолета, «умная обшивка» дает круговой обзор на сотни километров, а не только в передней полусфере.

Выполненные из специального материала чехлы также скроют самолеты в случае, если они будут базироваться на аэродроме без ангаров и навесов – сквозь них нельзя будет увидеть очертания машин на снимках, радиоэлектронные средства разведки также будут бесполезны.

«Где базируются самолеты, сколько их там, куда и откуда они перебросили силы — всего этого противник знать не будет, - уверен бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Важно также уберечь современную технику от непогоды. Сегодня самолеты иногда зачехляют целиком, но это мало защищает от дождя или снега. В южных регионах во время песчаных бурь краску на машинах стирает как наждаком».

Сейчас производители исполняют контракты на поставку в общей сложности 76 Су-57 для Министерства обороны России. В этом году планируется завершить государственные испытания предсерийной партии самолетов.

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