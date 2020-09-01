Михаил Ведерников: Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора позволит начать и закончить учебный год в привычном формате

09:38, 01 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний и началом нового учебного года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Он констатировал, что этот новый учебный год — особенный, так как проходит в условиях строгих ограничительных мер. «Уверен, что ответственное отношение и неукоснительное соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора позволит начать и закончить год в привычном формате», - отметил губернатор.

Глава региона напомнил, что в Псковской области в этом учебном году в школы, вузы и ссузы пойдут 89 тысяч школьников и студентов, впервые порог школы перешагнут 7 290 детей.

«Для каждого ученика и студента начинается время новых открытий, знаний, волнений и встреч, а для преподавателей — пора напряжённой работы, - отметил Михаил Ведерников. - Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы образовательный процесс был комфортным, познавательным и интересным. Во многих школах мы сделали ремонт классов и спортивных залов, приобрели новое современное оборудование. Впереди ещё много работы, но я уверен, что мы с каждым годом будем улучшать качество образования в регионе».

Губернатор подчеркнул, что самая большая и ответственная задача — воспитать из детей честных, порядочных и образованных граждан — лежит на педагогах. «И сегодня, отправляя школьников в стены учебных заведений, мы уверены в вашем профессионализме. Отдельные слова признательности мы говорим и родителям учеников. Без вашей помощи и поддержки невозможно правильно выстроить образовательный и воспитательный процесс. Спасибо вам за понимание, терпение и настроенность на диалог», - поблагодарил Михаил Ведерников.

«Еще раз поздравляю всех — школьников, учителей и родителей — с началом учебного года. Пусть он принесет множество новых открытий, знаний, счастливых моментов и побед! С праздником!» - обратился к псковичам Михаил Ведерников.