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Общество

В Псковском медицинском колледже приняли первокурсников

1 сентября, в День знаний, в Псковском медицинском колледже новый учебный год начался в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Традиционной линейки не было, и первокурсники принимали поздравления в аудиториях колледжа. 

Студентов фельдшерского отделения медколледжа с началом учебного года поздравили директор учебного заведения Татьяна Кошмак и заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

«Мне приятно, что в этом году к нам пришли учиться лучшие, у вас очень высокий проходной балл. Учиться у нас непросто, но если вы будете учиться с прилежанием, то станете высококлассными специалистами», – отметила Татьяна Кошмак.

В свою очередь Надежда Рагозина поздравила ребят с началом студенческой жизни. «Вы выбрали великую профессию. Желаю вам, чтобы вы её полюбили, поняли, остались в ней на всю жизнь и не разочаровались. В каждой из медицинских организаций мы вам всегда рады. Каждый из вас нам нужен и важен», – заключила она.

1 сентября 2002 года в средние профессиональные учебные заведения Псковской области пошло учиться более 8 тысяч студентов.
 

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