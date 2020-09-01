Александр Котов: Празднование Дня знаний давно стало нашей общенациональной традицией

10:50, 01 сентября 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Днём знаний, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Александр Котов отметил, что празднование Дня знаний давно стало общенациональной традицией: для многих поколений обязательными атрибутами 1 Сентября являются торжественные линейки, букеты цветов, нарядные первоклашки, взволнованные родители, напутствия учителей.

Спикер облсобрания подчеркнул, что в этом году из-за пандемии коронавируса День знаний отмечается не так массово и торжественно, как обычно, но всё же с настроением праздника. «Это особенно важно для ребят, которые впервые садятся за школьные парты, и учеников выпускных классов – именно для них в первый день учебного года проходят линейки и звенит символичный звонок», – отметил он.

По мнению Александра Котова, 1 Сентября – не только праздник, но и волнение. «На этот раз к традиционным переживаниям о предстоящей учёбе добавляется тревога, продиктованная новыми реалиями жизни и корректировкой учебного процесса. Соблюдение ограничений и требований, конечно, потребует от учителей, школьников и их родителей, педагогов и студентов дополнительных усилий. Это вынужденные меры. Надеюсь, они будут временными и не повлияют кардинально на привычные условия учёбы и работы», – отметил он и пожелал всем успехов, удачи, здоровья и терпения.