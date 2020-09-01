Родителям запрещено входить в школы Псковской области

11:33, 01 сентября 2020, ПАИ

«Родителей в школе быть не должно, это нарушение номер один», – сообщил корреспонденту Псковского агентства информации главный руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Он отметил, что руководство учебных заведений получило исчерпывающие рекомендации. С 2 сентября в псковских школах специалисты начнут проводить уроки здоровья по теме коронавирусной инфекции.

«Если родители узнают о несоблюдении санитарно-эпидемиологических правил, то они могут позвонить в Роспотребнадзор», – заявил главный санитарный врач Псковской области.

Номер телефона +7 8112 66-28-20.

В школы Псковской области сегодня отправились более 69 тысяч учеников. Учебные заведения должны соблюдать санитарные предписания, на входе ученикам должны измерять температуру и обрабатывать санитайзером руки. Кроме того входы и выходы в школах используются разные для разных классов. Предпринимаются меры для ограничения контактов между классами внутри школы.