Житель Куньинского района получил восемь с половиной лет тюрьмы за убийство жены

12:12, 01 сентября 2020, ПАИ

Житель Куньинского района проведет 8 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима за убийство собственной супруги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков мужчина поссорился со своей женой и на почве возникшей личной неприязни два раза ударил ее ножом в область левого предплечья и грудной клетки. От полученных ранений потерпевшая скончалась.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Приговор суда не вступил в законную силу.