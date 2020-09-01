В Псковской области проведено более 82 тысяч проб на коронавирус

12:07, 01 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области, по данным на вторник, 1 сентября, проведено 82 696 исследований на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки это число увеличилось на 773.

Число заболевших COVID составляет 4662 человек, их них уже поправились 3343 жителя региона. Пальму первенства по числу зараженных по-прежнему держат Псков и Великие Луки. Также наибольшее число заболевших зафиксировано в Псковском, Островском и Великолукском районах. Наименьшее число заражений коронавирусом — в Пушкиногорском и Усвятском районах.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников продолжает проведение еженедельных совещаний с медиками, а также заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук отмечает, что пока Псковская область не достигла показателей, которые позволили бы перейти к третьему этапу снятия ограничений.