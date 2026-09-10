Жители Псковской области жалуются на лис, ворующих кур и собачью еду

17:07, 10 сентября 2026, ПАИ

Лисы всё чаще стали появляться у дачных участков и на окраинах населённых пунктов в Псковской области. Дикие животные подходят к жилью, наведываются к мискам домашних животных и охотятся на домашнюю птицу, сообщает «АиФ-Псков».

Жительница деревни Ольга рассказала, что теперь боится привозить на дачу домашнюю кошку: соседские коты возвращаются потрёпанными после встреч с лисами, одного пришлось везти в ветеринарную клинику. По её словам, звери не боятся людей и подходят близко даже днём. На минувшей неделе жалоба появилась в одной из печорских групп в соцсетях: за монастырём в овраге развелось много лис, они приходят в огороды, воруют кур и свободно бегают по улицам на окраине города.

В министерстве природных ресурсов и экологии Псковской области отметили, что выход лисиц в населённые пункты не редкость, но обращений в последнее время стало больше, хотя всплеска численности животных по данным учёта нет. Министр Виктор Мусатов связал это с человеческим фактором. «Заходу лисиц очень способствуют помойки, подкормка котов. Они начинают приходить в поисках пищи, для них это лёгкий способ получения пропитания, а также перестают бояться человека», – рассказал он.

Переселить лисиц обратно в лес невозможно: охота в населённых пунктах запрещена, капканы не поставить, отловить зверей не удаётся. Но в любом случае, подчеркнул Мусатов, охотоведам необходимо отслеживать ситуацию, оценить, нет ли бешеных животных. Министр призвал жителей убирать пищевые отходы, корм для котов и собак, источники питьевой воды и не подкармливать лис специально. Домашних птиц рекомендуют содержать в закрытых помещениях, а при встрече с лисой – не подходить, не гладить и не пытаться одомашнить.

В комитете по ветеринарии Псковской области напомнили, что регион неблагополучен по бешенству. Вакцинация против этой неизлечимой болезни бесплатна и проводится на каждой станции по борьбе с болезнями животных. Председатель комитета Валерий Удалов призвал не забывать о профилактических прививках питомцев и их ревакцинации, а при обнаружении павших животных обращаться к районным охотоведам и в государственную ветеринарную службу.

Напомним, прошлой осенью в октябре также было опубликовано несколько новостей о появлении лис – в деревне Толкачево Себежского района, в Усвятском районе, где лиса прыгала по грядкам и играла в траве, а также в Великолукском районе (там они регулярно похищают корм из кошачьих мисок во дворах многоквартирных домов).