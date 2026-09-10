За заботу об участниках СВО поблагодарил власти Псковской области сенатор Алексей Наумец

17:34, 10 сентября 2026, ПАИ

За заботу о военнослужащих и их семьях поблагодарил власти региона сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец. Теме поддержки участников СВО губернатор Псковской области Михаил Ведерников уделил отдельное внимание в своём докладе президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле сегодня, 10 сентября.

«Безусловно, это была важная встреча. И я чувствовал, что и сам отчасти причастен к тем изменениям, которые происходят, к той планомерной работе, которая ведётся изо дня в день. Все те результаты, которые озвучил глава региона, можно увидеть своими глазами, посетив муниципальные образования нашей Псковской области», – сказал сенатор в беседе с корреспондентом ПАИ.

По его словам, ситуация в Псковской области заметно изменилась в лучшую сторону, и люди благодарны губернатору Михаилу Ведерникову за развитие региона.

Особо Алексей Наумец выделил эффективную работу с ТОС. Число территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Псковской области выросло с двух в 2018 году до более чем тысячи сегодня. А в этом году на поддержку проектов ТОС в регионе направили более 360 млн рублей – это рекордный объём финансирования.

«Отдельная благодарность от меня, как от офицера Вооружённых сил Российской Федерации, за заботу о военнослужащих и о членах их семей. Ведь среди них есть и те, кто потерял родных и близких», – сказал Алексей Наумец. Всего в регионе реализуется 47 мер поддержки в этом направлении.

«Несмотря на то, что Псковская область – это не самый богатый регион, прилагаются все усилия для его развития. Михаил Юрьевич живёт этим делом, и я счастлив, что могу тоже участвовать в этой работе», – заключил Алексей Наумец.