Юрий Сорокин: Искусственный интеллект в музыке зачастую пугающее явление

17:13, 10 сентября 2026, ПАИ

В будущем людей будет окружать музыка, созданная искусственным интеллектом, заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области и музыкант Юрий Сорокин в программе «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Зачастую это пугающее явление, когда искусственный интеллект создаёт музыку. Когда человек может не иметь музыкального образования, должен понимать музыку, но не обязан уметь играть. Если ты понимаешь музыку, понимаешь, что людям нравится, ты выкладываешь в Сеть, синтезатор это всё сам делает, а ты должен подобрать, гармонизировать процесс. Какие-то музыкальные навыки у тебя должны быть, но ты не обязан уметь играть на фортепиано, например», – отметил он.

По словам Юрия Сорокина, сейчас идёт сплошная цифровизация, вокруг множество людей, которые не хотят мучить себя обучением музыке. «За фортепиано нужно сидеть часами, оттачивая технику, подкладывая первый палец, чтобы всё гладко и красиво звучало. Это гораздо сложнее, чем нейромузыка, готовые сэмплы. Тебе их нужно только собрать в готовую композицию. Но это дело будущего, видимо, нас будет окружать много электронной искусственной музыки, которая не создана человеком, а создана искусственным интеллектом», – заключил гость программы.