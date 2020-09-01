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Общество

Контрабанду более 16 тысяч пачек сигарет пресекли пограничники в Себежском районе

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили и задержали очередную партию табачной продукции при попытке ее незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В железнодорожном пункте пропуска Себеж пограничники обнаружили признаки взлома в двух опломбированных бункерных вагона грузового состава, направлявшегося в сопредельное государство. При проведении комиссионного досмотра данных вагонов, грузом которых значилась пшеница, сотрудники ведомства нашли более 16,7 тысячи пачек сигарет, упакованных в прямоугольные брикеты и обмотанных полиэтиленом черного цвета. По предварительной оценке, стоимость выявленной партии сигарет составила более 1,3 миллиона рублей.

Сейчас табачная продукция изъята для проведения экспертизы и принятия процессуальных решений.

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