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Общество

Детский сад на улице Заслонова в Великих Луках сдадут раньше срока

Фото: «Луки.ру».

Детский сад, который строят на улице Заслонова в Великих Луках, сдадут на месяц раньше срока. Об этом заявил представитель подрядчика во время визита первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой на объект. 1 сентября Вера Емельянова находится с рабочим визитом в южной столице области.

В настоящий момент детский садик готов на 85 %. Завершается благоустройство вокруг здания, внутри ведутся отделочные работы, уточнил представитель подрядчика.

Фото: «Луки.ру».

Дошкольное учреждение рассчитано на 140 детей. Строительством учреждения занимается компания «Энергогазстроймонтаж». Стоимость проекта – 107 млн рублей в  рамках нацпроекта «Демография» и программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки» в 2017-2021 годах».

В рамках проекта планируется не только построить здание на 8 групп, но и благоустроить прилегающую территорию, обустроить 8 детских площадок: 4 для ясельных групп и еще 4 – для детей от трёх лет.

Отметим, что в Псковской области за последние несколько лет на средства нацпроекта построено несколько детских садов в Пскове, продолжается стройка дошкольных учреждений в Пскове и Псковском районе.

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