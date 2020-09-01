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Общество

Путин назвал жизненные ориентиры для учащихся

Что будет в 2030-х годах, еще неизвестно, но нужно ориентироваться на историю нашей страны, культуру и традиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Наверное, никто сегодня со стопроцентной уверенностью не может сказать, какие предметы будут изучать в старших классах нынешние первоклассники, с поздравления которых мы начали; какие навыки, специальности будут наиболее востребованы в 30-х годах нашего века. Вы, как и взрослые вместе с вами, мы все идем абсолютно неизведанной дорогой», – сказал Владимир Путин.

«Но каким бы быстрым ни был темп изменений, есть вещи, которые останутся фундаментальными, незыблемыми и, уверен, будут для вас прочной моральной основой, надежным ориентиром, который всегда поможет найти правильный путь в жизни. Что это? Это, прежде всего, наша история, история нашей страны, уважение к ней; наша культура, давшая и нам, и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров», - добавил президент.

Общая память и традиции страны связывают нас «со многими поколениями людей, наших родственников, которые жили, учились, создавали семьи, мечтали и созидали, но и защищали всё это», заметил Путин. Поэтому ориентиры у подрастающего поколения должны быть соответствующие.

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