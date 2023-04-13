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Юлия Пересильд встретилась с псковскими учителями на премьере фильма

Фото из группы «Педагог и наставник 2023»

На премьерном показе фильма «Вызов», который состоялся в День космонавтики, 12 апреля, в Государственном Кремлёвском дворце в Москве, известная актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд встретилась со своими учителями из школы № 24. Об этом сообщает «АИФ-Псков».

В составе делегации из Пскова была учительница истории Жанна Ушкачева, по словам актрисы, её хороший друг. Юлия Пересильд поделилась, что педагог во время уроков иногда хитрила и просила ребят не заучивать материалы, а просто рисовать карту пяти параграфов.

«А для того чтобы нарисовать карту параграфов, параграф надо прочитать раз по пять», — подчеркнула Юлия Пересильд.

На премьеру также приехал и учитель музыки Александр Цапенко. Актриса рассказала, что вместе с ним они создали первую музыкальную групп «Эквалайзер». После неё псковичка вместе со своим учителем ездила на телепрограмму «Утренняя звезда».

«В общем, с чего и начались мои размышления: а не в Москве ли мне быть», — отметила она.

Из Пскова на мероприятие приехала и учительница математики Ирина Аксёнова. Юлия Пересильд поделилась, что в этом году она наконец-то встретилась с педагогом после долгого времени.

«Ирина Викторовна была нашим классным руководителем в 24-й школе. И надо сказать, что логика, математика — это если и есть во мне, то всё благодаря Ирине Викторовне. И какая-то любовь к этим предметам в том числе», — поделилась актриса.

Перед премьерным показом Юлия Пересильд поблагодарила своих учителей за всё и отметила, что всегда говорит им спасибо при первой возможности. «Считаю, что это одна из самых трудных и не всегда благодарных профессий. Круто быть учеником, но ещё круче быть благодарным учеником. Поэтому вспоминайте все своих учителей, обязательно им звоните, пишите! Потому что это то, чем они на самом деле живут», — подчеркнула она.

Отметим, что псковский архитектор предложил посвятить мурал Юлии Пересильд.

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