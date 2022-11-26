Врач из Новосокольников номинирована на премию «Народное признание»

00:26, 25 ноября 2022, ПАИ

Врач из Новосокольников Лариса Жгун стала ещё одним соискателем общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Она выдвинута в номинации «Призвание».

Лариса Жгун родилась в городе Угличе Ярославской области, окончила Ярославский медицинский институт. В Новосокольники она приехала в середине 70-х годов после прохождения ординатуры и осталась здесь работать на долгие годы. В её трудовой книжке записи изменялись только в связи с новой должностью — участковый врач, заведующая отделением, начмед, врач общей практики. Лариса Жгун регулярно проходила курсы и повышала квалификацию.

В 2005 году за заслуги в области здравоохранения она была награждена почётным знаком «Отличник здравоохранения».

«Любовь к людям, милосердие, самоотверженность и умение подчинить себя интересам больного — это не только заслуживающие уважения свойства личности Ларисы Геннадьевны, но, прежде всего, свидетельство высокого профессионализма. Она завоевала доверие людей, приходящих на приём со своей болью и верящих, что им обязательно помогут. В Новосокольническом районе вряд ли найдется человек, который не знает Ларису Геннадьевну Жгун. Это именно о ней можно услышать такой отзыв — врач от Бога!» - отмечается в заявке.

По стопам Ларисы Жгун пошёл и её сын Дмитрий — он также посвятил себя медицине и с 2020 года возглавляет Новосокольническую межрайонную больницу.

Премия «Народное признание» проводится уже в 13-й раз. За это время соискателями награды стали почти две тысячи жителей Псковской области, организаций, предприятий, творческих коллективов, около 200 из них были удостоены награды.

В этом году премия будет присуждена в 12 номинациях: «Открытие», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Событие», «Экомышление», «Наша марка», «Инициатива». Подробнее о номинациях можно почитать здесь.

Соискателем награды может стать любой человек, организация, предприятие, творческий коллектив, чья деятельность связана с Псковской областью. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить электронную форму на специальной странице «Народного признания».

Заявки принимаются до 23 декабря. После этого стартует первый тур голосования на сайте ПАИ, в котором примут участие все номинанты. 24 января будет открыт второй тур, в который выйдут тройки финалистов в каждой из номинаций. Параллельно с этим свои баллы расставят члены жюри, каждый из которых принесёт финалисту 3 % от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура. Победителей определят путём сложения голосов читателей ПАИ и экспертов.