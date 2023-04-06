Владимир Мединский посетил Псково-Печерский монастырь
Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский посетил Псково-Печерский монастырь и принял участие во всенощном бдении накануне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, сообщает группа «Псково-Печерские паломники ВКонтакте» в соцсети «ВКонтакте».
Отметим, что ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с Владимиром Мединским посетили кампус ПсковГУ, обсудили возможности развития и использования здания кампуса и территории возле него.
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