Яна Рудковская не исключает возможного открытия школы фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Пскове

18:24, 06 апреля 2023, ПАИ

«Яна Рудковская во время встречи с псковичами рассказала об открытии школ фигурного катания в разных городах России», — передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы открываем школы «Ангелы Плющенко» по всей стране . В июне школа открывается в Москве, в апреле — в Кемерово. Может быть, мы откроем академию и у вас», — уточняет Яна Рудковская.

По словам мужа Рудковской, Евгения Плющенко, в Пскове низкий уровень спортивной подготовки.

«Мы хотим, чтобы детей из регионов не задвигали», — добавила в конце Яна Рудковская.