Юлия Пересильд приехала в Псков и встретилась с преподавателем
Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд смогла выкроить в плотном графике время на поездку в Псков. Приехав снова в родной город, она посетила преподавателя школы № 24, выпускницей которой была.
«Сегодня произошла неожиданная и очень приятная встреча с моими учениками Юлией Пересильд, Ириной Петушковой (Макеевой) и Сергеем Румянцевым. Из таких замечательных моментов слагается наше учительское счастье...» — поделилась событием педагог Ирина Аксёнова в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее ПАИ рассказывало о московском моноспектакле Юлии Пересильд по книжке Астрид Линдгрен, где она сыграла Пеппи Длинныйчулок.
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