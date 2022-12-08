Юлия Пересильд приехала в Псков и встретилась с преподавателем

21:42, 08 декабря 2022, ПАИ

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд смогла выкроить в плотном графике время на поездку в Псков. Приехав снова в родной город, она посетила преподавателя школы № 24, выпускницей которой была.

«Сегодня произошла неожиданная и очень приятная встреча с моими учениками Юлией Пересильд, Ириной Петушковой (Макеевой) и Сергеем Румянцевым. Из таких замечательных моментов слагается наше учительское счастье...» — поделилась событием педагог Ирина Аксёнова в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее ПАИ рассказывало о московском моноспектакле Юлии Пересильд по книжке Астрид Линдгрен, где она сыграла Пеппи Длинныйчулок.