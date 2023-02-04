Преподаватель из Великих Лук стала амбассадором Всероссийского форума классных руководителей

19:04, 04 февраля 2023, ПАИ

Преподаватель из Великих Лук Татьяна Рассолова стала одним из 23 амбассадоров Всероссийского форума классных руководителей (ФКР), сообщает telelram-канал газеты «Luki-News».

Теперь она будет знакомить педагогов нашего региона с деятельностью ФКР, а также проводить онлайн- и офлайн-мероприятия.

«Это и отрадно и ответственно - быть впереди, рассказывать о деятельности ФКР в Год педагога и наставника. Звание амбассадора подтверждает авторитет и популярность в обществе. Если возникают вопросы, то можно обратиться к амбассадорам за разъяснением и советом. Амбассадор поможет сориентироваться в сообществе и сам является примером для сообщников», - написала Татьяна Рассолова на своей страничке.