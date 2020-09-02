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Общество

С 7 сентября Греция разрешит въезд в страну по 500 россиян в неделю

До 500 граждан России в неделю смогут въезжать в Грецию исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При себе россияне должны иметь отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных. Об этом пишет РИА Новости.

«Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира за свой счет», - говорится в постановлении.

Граждане также должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну.

«У них должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых определено их временное место жительства в стране», - говорится в документе.

При проведении выборочного теста на COVID-19 до выдачи результатов лабораторного исследования нельзя покидать место своего временного проживания. Лицо, нарушившее запрет, заплатит административный штраф в размере пяти тысяч евро.
 

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