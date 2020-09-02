Девятерых нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области 1 сентября

09:19, 02 сентября 2020, ПАИ

За прошедшие сутки в Псковской области сотрудники Госавтоинспекции выявили девятерых жителей региона, которые управляли автомобилями в нетрезвом состоянии. При этом трое из них сели за руль пьяными повторно и ранее уже привлекались за это к административной ответственности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 1 сентября в поселке Задорожье Островского района полиция остановила водителя мопеда. У 42-летнего мужчины имелись признаки опьянения, а также выяснилось, что он недавно привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В нетрезвом виде управлял автомобилем ВАЗ 32-летний житель Порхова, его задержали в деревне Логовино Порховского района.

В Псковском районе признаки опьянения установлены у водителя автомашины «Форд» — 33-летнего жителя Острова.

Все водители дали признательные показания. По данным фактам полицией проводятся проверки, подчеркнули в ведомстве.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.