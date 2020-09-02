Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live расскажет об отражении белорусских событий в медиа

09:44, 02 сентября 2020, ПАИ

Вот уже почти месяц в Белоруссии не утихают протесты, связанные с результатами президентских выборов. Уличные акции протеста сопровождаются информационной войной в СМИ: как традиционных, так и новых. В этот процесс вовлечены как Россия, так и страны Запада. Поговорить о ситуации в Белоруссии и ее отражении в зеркале массмедиа ПАИ пригласило Александра Малькевича, первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президента Фонда защиты национальных ценностей.

Разговор с Александром Малькевичем смотрите в прямом эфире на сайте Псковского агентства информации в 10:00.