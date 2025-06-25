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Политика

Александр Гончаренко: Контрольные выезды депутатов приносят реальный результат

Практика проведения контрольных выездов приносит реальный результат, позволяет оперативно решать точечные проблемы и брать в работу более масштабные вопросы, которые избиратели ставят перед депутатами, отметил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко в своём отчёте перед депутатами сегодня, 25 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«За год проведено 13 контрольных выездов в округа Пскова», – уточнил он.

Добавим, контрольные выезды депутатов в городские округа проходят с целью оценки состояния территорий, организации прямого диалога между жителями и органами местного самоуправления.

Выезды проводятся не реже одного раза в месяц. Депутаты вместе с главой города, представителями администрации, контрольно-надзорных органов, экспертов встречаются с жителями, обсуждают проблемы.

Напомним, на сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 25 июня, депутаты рассмотрят 11 вопросов, ключевые из них – отчёт председателя гордумы о работе за год, а также внесение изменений в бюджет города.

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