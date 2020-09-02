В Новосокольнической больнице появится новый главврач
2 сентября в Новосокольниках назначат нового и. о. главврача Дмитрия Жгуна, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Дмитрий Жгун родился 23 февраля 1981 года в Новосокольниках, в 2005 году окончил Военно-медицинскую академию им. Кирова по специальности «лечебное дело» в Санкт-Петербурге, затем проходил обучение в интернатуре по специальности «терапия». С 2012 года работает в Новосокольнической больнице. Сейчас заведует терапевтическим отделением Новосокольнической больницы.