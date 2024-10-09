В Ершовском ДК в Псковском районе завершается очередной этап ремонта

20:10, 09 октября 2024, ПАИ

В Псковском районе завершается очередной этап ремонтных работ в Ершовском доме культуры. Глава Псковского района Наталья Фёдорова и директор Псковского районного центра культуры Юрий Кремнев оценили ход работ на объекте, расположенном в деревне Ершово. Об этом Наталья Фёдорова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Фёдорова отметила, что поэтапный ремонт в Ершовском доме культуры проводится последние несколько лет. Всё началось с обновления фойе, затем актового зала, появился новый санузел. В 2024 году выполнен косметический ремонт кабинетов и приведена в порядок система электроснабжения.

«В планах на 2025 год завершение внешних работ: ремонт фасада, создание цоколя и отмостки, ремонт крыльца. В ближайшее время работники культуры вместе с активными жителями наведут порядок, и в новых комфортных кабинетах продолжится активная творческая жизнь», – отметила Наталья Фёдорова.