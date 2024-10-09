Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске в эти выходные

18:21, 09 октября 2024, ПАИ

Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске 12 и 13 октября. Творческая встреча будет посвящена знаменитому русскому художнику, писателю, путешественнику, археологу и общественному деятелю Николаю Рериху. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Гости мастер-класса «Каменные стражи. Изборск в картинах Н. К. Рериха» смогут ближе познакомиться с творчеством Николая Рериха и образами Древней Руси в его работах.

Занятия пройдут 12 и 13 октября в 13:00. Необходима предварительная запись. Мероприятие платное.