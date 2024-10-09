Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске в эти выходные

Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске 12 и 13 октября. Творческая встреча будет посвящена знаменитому русскому художнику, писателю, путешественнику, археологу и общественному деятелю Николаю Рериху. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске в эти выходные. Фото: Изборский музей-заповедник

Гости мастер-класса «Каменные стражи. Изборск в картинах Н. К. Рериха» смогут ближе познакомиться с творчеством Николая Рериха и образами Древней Руси в его работах.

Занятия пройдут 12 и 13 октября в 13:00. Необходима предварительная запись. Мероприятие платное.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 октября 2024

В Ершовском ДК в Псковском районе завершается очередной этап ремонта
09 октября 2024

Всероссийский день ходьбы отметили в Острове
09 октября 2024

Специалисты Ресурсного центра провели лекцию о добровольчестве в медколледже Пскова
09 октября 2024

Встреча с режиссёром сериала о шахматистах «Россия на 64 клетках» прошла в Пскове
09 октября 2024

Выездная бригада псковской инфекционки посетила центр содействия переселению «Соотечественник»
09 октября 2024

Встреча Дмитрия Яковлева проходит в Доме молодёжи Пскова
09 октября 2024

Новый мастер-класс из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Изборске в эти выходные
09 октября 2024

О соцсетях и госпабликах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...