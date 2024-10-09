Всероссийский день ходьбы отметили в Острове

19:41, 09 октября 2024, ПАИ

В Острове на городском стадионе прошло спортивное мероприятие, посвящённое Всероссийскому дню ходьбы, сегодня, 9 октября. В мероприятии приняли участие представители администрации, ветераны и школьники. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

С приветственным словом перед присутствующими выступила заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова. «Ребята, помните, что следить за своим здоровьем и вести здоровый образ жизни очень важно. Не забывайте о правилах здорового питания, режиме сна и регулярных занятиях спортом», – напомнила школьникам Лариса Иванова.

Затем был дан старт спортивной части, которая началась со всеобщей зарядки. Сотрудники центра культуры «Юбилейный» провели для взрослых и юных любителей спорта энергичную разминку с различными физическими упражнениями.

По окончании мероприятия были подведены итоги, и всем участникам вручили дипломы.