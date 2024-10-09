Выездная бригада псковской инфекционки посетила центр содействия переселению «Соотечественник»
Выездная бригада Псковской областной инфекционной клинической больницы посетила АНО ПО «Центр содействия переселению «Соотечественник» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе больницы.
Медицинские работники произвели забор биоматериала для определения ВИЧ-статуса у сотрудников центра. Целью обследования является профилактика и раннее выявление этого заболевания.
Также сотрудники больницы провели информационно-просветительскую работу. Социальный работник больницы рассказал коллективу о самом заболевании, путях передачи и способах защиты от заражения.
Напоминаем, что данная профилактическая работа в трудовых коллективах Псковской области проводится в рамках реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции.
Выездная бригада псковской инфекционки посетила центр содействия переселению «Соотечественник»