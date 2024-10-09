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О соцсетях и госпабликах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Заместитель руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Псковской области Марина Хлюпина стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

задача ЦУРа – поиск в соцсетях постов и обращений с жалобами граждан на конкретные проблемы и их передача ответственным органам и структурам, а также контроль за решением этих проблем. Сам ЦУР в переписку с гражданами не вступает;

– ЦУР также занимается мониторингом и анализом регионального информационного пространства и информирует органы власти об имеющихся там трендах и потенциальных проблемных вопросах;

– в 2021 году псковские чиновники в среднем тратили на ответ гражданам в интернете 4 часа 8 минут, а качество ответов оценивалось на 3 из 10 баллов. Сегодня скорость ответа выросла до 3 часов 20 минут, а средний балл вырос до 9;

– ответы чиновников на запросы и обращения граждан оцениваются ежеквартально: как с помощью проекта «тайный гражданин», так и путём их анализа нейросетью;

– ЦУР использует нейросети в своей работе и учит этому администраторов госпабликов, однако ИИ – это не панацея, а всего лишь один из полезных инструментов;

– по итогам трёх кварталов 2024 года лидеры по скорости ответов – власти Себежского района, Локнянского и Опочецкого муниципальных округов. По качеству – Невельского, Опочецкого муниципальных округов и Новосокольнического района;

– 84% псковичей старше 18 лет имеют аккаунт в «ВКонтакте», 64% пользуются мессенджером WhatsApp (мессенджер WhatsApp принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в РФ компании Meta), 48% предпочитают Telegram. Соцсеть «Одноклассники» в Псковской области не входит даже в топ-5 по популярности;

– в среднем у жителя Псковской области три аккаунта в соцсетях и мессенджерах;

– паблики районных газет Псковской области входят в топ-5 пабликов муниципалитетов – эксперт;

– в Псковской области 873 верифицированных госпаблика в «ВК», принадлежащих органам власти и подведомственным им организациям и учреждениям. Некоторые из них – это «паблики-визитки»: далеко не все организации объективно могут генерировать большой объём разнообразного контента. Наиболее активные и популярные госпаблики принадлежат школам, детсадам, поликлиникам, больницам и т. п.

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