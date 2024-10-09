Встреча Дмитрия Яковлева проходит в Доме молодёжи Пскова

18:42, 09 октября 2024, ПАИ

Встреча с врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрием Яковлевым проходит в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 9 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

На встрече все желающие могут задать вопросы, поделиться идеями и поучаствовать в обсуждении молодёжной повестки.

Дмитрий Яковлев рассказал о своём профессиональном пути. Он отметил, что ранее работал в сфере городской культуры, а в феврале этого года ему поступило предложение возглавить комитет по молодёжной политике. «Везде интересно. И в культуре я не был случайным человеком, так как учился в Санкт-Петербурге на факультете режиссуры. Почти три года я проработал в управлении культуры. И теперь я здесь», – сказал он.

Он также отметил, что граждане от 14 до 35 лет по закону считаются молодёжью. И самая активная работа ведётся со школьниками, учениками колледжей и студентами.

Он также поделился, что в некоторых случаях сложнее работать с молодёжью: «Так, труднее всего работать с теми, кто уже начал трудовой путь. Это и молодые специалисты, и молодые семьи. Стараемся делать всё возможное, в том числе создаём семейные формы».

Студент второго курса института образования и социальных наук ПсковГУ, направления «социальная работа и социальное предпринимательство», Илья Кононов задал вопрос, существует ли приоритетная политика, ориентированная на какой-либо возраст.

«Крайне важно ребят к 14 годам уже подготовить. Нужно подвести к тем возможностям, которые открывает для них государство. В грантовых конкурсах можно принимать участие уже с 14 лет. В рамках форумных кампаний есть возможность посетить все уголки нашей страны», – ответил Дмитрий Яковлев.